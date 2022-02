Nel ranking storico Uefa (che tiene conto dei risultati dei club negli ultimi dieci anni, in aggiunta a una quota determinata dai trofei vinti), l'Inter sorpassa il Milan: 26esima posizione per i nerazzurri, 27esima per i rossoneri. Fra le altre italiane, la Roma è 22esima e il Napoli è 19esimo.



