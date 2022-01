In attesa che la trattativa giunga a conclusione e laufficializzi il colpo Dusan Vlahovic, quello che prevale in questo momento è l'effetto sorpresa scatenato dall'operazione fra i bianconeri e laper portare il classe 2000 serbo alla Continassa. Certo, se ne era parlato abbondantemente a settembre, e anche nei mesi successivi vi abbiamo puntualmente testimoniato la volontà della Juve di mantenerein testa alla lista dei desideri per il futuro. L'effetto sorpresa sta nell'aver anticipato e effettuato in poche ore un colpo che fino a due giorni fa sembrava proiettato più sull'estate che sull'attuale sessione di mercato.