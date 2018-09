Champions League rivoluzionata? 4 squadre certe per l'Italia? Sì è tutto vero, ma non rappresenta una certezza assoluta per il futuro. Il ranking Uefa è ancora fondamentale sia per definire le fasce per i sorteggi delle competizioni sia per il numero di squadre da portare direttamente ai gironi. Solo le prime 4 nazioni del ranking, infatti, hanno privilegi importanti e, per questo, l'Italia deve cercare di blindare il suo piazzamento.



L'ITALIA VEDE IL SECONDO POSTO - Conclusa la prima giornata di Champions ed Europa League l’Italia mantiene saldamente il terzo posto in classifica. Le squadre italiane hanno portato a casa 4,214 punti in virtù delle vittorie di Lazio, Juve, Inter e Milan oltre al pareggio del Napoli. Perde qualche lunghezza invece l’Inghilterra, attualmente seconda con 66,748 punti consentendo tra l'altro proprio all’Italia di avvicinarsi a soli 0,5 punti di distanza. L’Italia tiene anche a distanza di sicurezza la Germania (quarta con 61,070 punti) ma soprattutto la Francia, quinta con 51,498 punti.



I CLUB - Pochi ma significativi movimenti invece nel ranking per club. La Juventus rimane stabile al quinto posto nel ranking complessivo dietro a Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid. Sale l'Inter che dall'83esima posizione arriva grazie alla vittoria sul Tottenham alla 60esima. Stabile anche il Napoli fermo in 15esima posizione mentre la Roma viene scavalcata dal Liverpool e si ferma in 14esima piazza. Salgono infine anche la Lazio (60esima) e il Milan che si porta in 83esima posizione con le vittorie in Europa League che portano meno punti.