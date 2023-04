Dopo la tre giorni di coppe europee e i match che si sono disputati nell'andata dei quarti di fiale di Champions League, Europa League e Conference League, le squadre italiane continuano a scalare la classifica del Ranking Uefa. Per quanto riguarda la TOP 10, la Juventus, grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 sullo Sporting Lisbona, ha superato il Barcellona in classifica conquistando l’ottava posizione, mentre l'Inter è rientrata tra le migliori dieci squadre d’Europa insieme alla Roma.



COS'E' IL RANKING UEFA - Ricordiamo che il Ranking Uefa è un sistema utilizzato dall'UEFA e introdotto nel 1979 per classificare le squadre impegnate nei tornei continentali maschili: le nazionali e i club. Nella classifica, si considera il rendimento di un club nelle ultime cinque stagioni (quindi, oggi, dalla stagione 2018-19 a quella in corso, la 2022-23.



