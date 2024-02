Ranking Uefa: l'Italia prima sogna 5 squadre in Champions. La situazione, la TOP 10 dei club e tutte le italiane

Redazione CM

Dopo la tre giorni di coppe europee, che per l'Italia ha visto in campo Lazio, Milan e Roma, vi proponiamo il Ranking Uefa per club aggiornato. Oltre alla TOP 10, riportiamo tutte le posizioni dei club italiani presenti fra i primi 100 posti della classifica.



LA CLASSIFICA PER CAMPIONATI - Intanto, in attesa dei risultati delle altre italiane in Europa nei match in programma la prossima settimana, l'Italia rinsalda il primo posto provvisorio di quest'anno nel punteggio complessivo.



Di seguito la classifica delle prime 5 posizioni:



ITALIA 14.285

INGHILTERRA 13.875

GERMANIA 13.642

SPAGNA 12.937

REP.CECA 12.000



I punti vengono assegnati in base ai risultati di tutte le squadre impegnate nelle tre competizioni europee. L'Italia ha ancora tutte e 7 le squadre in gioco (3 in Champions, 3 in Europa League e 1 in Conference). Altrettante ne aveva in ballo la Germania a inizio anno, ma l'eliminazione dell'Union Berlino ha ridotto di una le possibilità di portare altri punti al ranking. L'Inghilterra, al momento stabile al 2° posto e che partiva addirittura con una squadra in più in Europa League (per un totale di 8 in tutte le coppe), grazie al successo l'anno scorso del West Ham in Conference League (ma arrivato 14° in Premier), è rimasta già con sole 6 rappresentanti nelle fasi a tabellone. Un'eventuale eliminazione di una delle squadre della Bundesliga - sulla carta addirittura la più forte - darebbe quindi una grossa mano a tener a distanza di sicurezza i rivali più accreditati.



POSTI IN PIU' - Alla nuova Champions League che prenderà il via la prossima stagione accederanno, per l'Italia, le prime 4 della classifica della Serie A 2023-24. Il posto extra, se alla fine di quest'annata le italiane confermeranno di aver ottenuto uno dei due migliori punteggi complessivi per ranking, si sommerà a prescindere dal risultato finale delle singole competizioni continentali. In questo modo, la 5a classificata in campionato non andrebbe in Europa League ma anch'essa direttamente ai gironi di Champions. Si tratta quindi di un meccanismo diverso da quello che scatta in caso di vittoria dei trofei. Se per esempio Roma, Milan o Atalanta dovessero vincere l'Europa League, arrivando però fuori dai primi 4 (o 5) posti in Serie A allora le squadre qualificate in Champions potrebbero diventare addirittura 6. E lo stesso discorso vale anche per le italiane attualmente in Champions: se finissero il campionato al di sotto dei primi posti, la vittoria della coppa dalle grandi orecchie garantirebbe comunque la partecipazione all'edizione dell'anno prossimo. Al contrario se le vincenti di Europa e Champions League fossero comunque già qualificate per l'edizione successiva, il posto in più così guadagnato non verrebbe assegnato a nessuno.



SCORRI PER VEDERE IL RANKING UEFA PER CLUB, LA TOP 10 E LE POSIZIONI DELLE ITALIANE