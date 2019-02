Intervistato da Sport Mediaset a margine della gara persa contro il Bologna, il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato della mossa finale di Spalletti che lo ha mandato in campo nel ruolo di attaccante: "Non c'erano altre soluzioni anche per il mister, oltre a mettere me per cercare di fare un po' di casino. Ha messo anche Lautaro, ma in quel momento giocatori offensivi in panchina non ne avevamo, quindi abbiamo provato a fare questa mossa qui"