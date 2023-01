Una prova di personalità allo Stadium, davanti a quello che può essere il suo futuro. Il suoha perso, ai quarti di finale di Coppa Italia vola la Juventus, maha sfoderato un'altra prestazione di livello e convinto anche i più scettici: la sua carriera può toccare alti livelli. Ne è sicuro, tecnico dei brianzoli, che al termine del match non ha usato giri di parole: "E' un giocatore straordinario, conto molto su di lui. Si impegna ogni giorno, ha futuro e prospettiva, se si migliora così può arrivare in una grande squadra". Palla quindi a Ranocchia, che intanto si gode una prova importante nella quale stravince il duello a distanza con, nei piani della Vecchia Signora il regista tanto agognato dai tempi di Pjanic.- E chissà che proprio il ruolo di regista basso non possa essere il futuro di Ranocchia in bianconero, vista la sua evoluzione. Nato trequartista ai tempi delle giovanili del Perugia, da cui la Juve lo ha prelevato nel 2019, il classe 2001 ha gradualmente arretrato il proprio baricentro fino a diventare una mezzala o il primo creatore di gioco davanti alla difesa., una parabola chiara che ben sia abbina alle sue caratteristiche. Grande visione di gioco, una struttura fisica importante ma allo stesso tempo un buon passo. E, soprattutto,. Doti che hanno attirato l'attenzione anche di, prodigo di consigli per Ranocchia tra cui uno fondamentale:, per il forte rapporto con Galliani e per un progetto che poteva essere ottimale per il percorso di crescita., perché nella prima parte dell'anno con Stroppa in panchina non era riuscito a trovare continuità. La musica è cambiata con l'avvento di Palladino, ma le possibilità di cambiare aria erano vive e in Italia tanti club hanno effettuato sondaggi () così come all'estero. Tante idee, stoppate sul nascere., con la prospettiva di garantirgli più spazio nella seconda metà della stagione. Detto, fatto. Filippo si è ritagliato più spazio e ha continuato a mettersi in mostra, alimentando il dibattito su quale possa essere il suo futuro,. Vero che il Monza vanta un diritto di riscatto, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sul ragazzo e in questo senso va letto ilfissato nell'accordo.. Vero che inserire un altro giovane a centrocampo conpotrebbe offrire alla società torinese di rinunciare a cuor leggero al riscatto del poco convincente Paredes e proiettarsi ancor di più verso una rivoluzione green, d'altra parte però c'è la volontà del ragazzo di non fermarsi: "Magari un giorno potrei tornare,. Un domani chissà...", l'ammissione del 21enne.. Tutto si deciderà sul campo nei prossimi mesi: Ranocchia conquista punti, i bianconeri hanno un'altra pepita tra le mani.