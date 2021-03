Le prestazioni diinstanno facendo molto scalpore, tanto che si è già parlato di un interessamento diIl Leeds Utd però non ha nessuna fretta di cederlo e l’esterno brasiliano ha dichiarato, ai microfoni di Sky Sports UK, di esseredi giocare nei Whites, spazzando via le voci di mercato, per ora: “Il club, tutte le persone che lavorano qui, lo staff e i giocatori mi hanno aiutato molto a migliorare. Gliene sono molto grato per questo e cerco sempre di fare del mio meglio per tutti loro. Questo ha creato un legame forte con tutti qui. Sono molto felice e mi sono adattato molto bene. Sappiamo che il Leeds è un club che appartiene alla Premier League e cercheremo di far sì che rimanga dove merita”.