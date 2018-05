Come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, sono stati deferiti per "rapporti con camorristi" Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica, e per responsabilità oggettiva le loro ex squadre Napoli, Sassuolo e Palermo. Il Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro, e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti dell'indagine compiuta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare i tre calciatori.



