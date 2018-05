Pepe Reina, che dal 30 giugno sarà un nuovo giocatore del Milan, lunedì scorso è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai pm partenopei che indagano sui rapporti tra calcio e camorra. Deferito dalla procura Figc per il rapporto con i fratelli Esposito, lo spagnolo del Napoli ha così parlato, come riporta Il Mattino: "Gli Esposito? Per me erano persone normali. Mi furono presentati come imprenditori nel settore dei giocattoli e sapevo che erano sponsor del Napoli. Non so chi li abbia introdotti nel Napoli. Poi ho appreso, frequentandoli, che avevano anche altre attività".



SUGLI AFFARI - "Non ho mai ritenuto di partecipare alle attività dei fratelli Esposito né mi è mai stato proposto da loro. Gabriele mi ha solo parlato di un progetto di aprire un locale a Ibiza quest'estate".



SUI RAPPORTI DOPO L'ARRESTO DEGLI ESPOSITO - "Dopo il loro arresto del 22 giugno 2017 ho continuato a frequentarli, per me erano persone normali. Li frequentavo a cena e a Ibiza quando venivano. Erano amici e quando furono scarcerati la prima volta concessi loro il dubbio che non fossero persone cattive".