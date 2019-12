Una doppietta di Marcus Rashford consente al Manchester United di battere 2-1 il Tottenham nel match di cartello della 15esima giornata di Premier League e rende amaro il ritorno a Old Trafford del grande ex José Mourinho. Gli Spurs, al primo ko sotto la guida dello Special One, trovano il gol con una fantastica giocata di Dele Alli, ma devono arrendersi di fronte al rigore decisivo trasformato nel secondo tempo dall'attaccante della nazionale inglese.