Incroci di calciatori in discoteca, protagonisti Marcus Rashford e Alisha Lehmann. Secondo quanto riferito dal The Sun, l'attaccante del Manchester United avrebbe infatti "salvato" la collega, centrocampista in forza all'Aston Villa femminile, dall'assalto di un gruppo di ragazzi in un club di Manchester, invitando Alisha e le sue amiche nella sezione VIP del locale