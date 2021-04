non sarà una partita qualunque. Per i nerazzurri, che possono dare la spallata definitiva per lo scudetto, per i neroverdi che possono confermarsi dopo il pareggio con la Roma nonostante le assenze confermate tra gli altri Locatelli, Berardi e Ferrari (tra infortuni ed esclusioni legate ai casi Covid nelle nazionali).. Magic moment per l'attaccante classe 2000, che dopo il gol con l'Italia Under 21 ha vissuto una serata unica contro i giallorossi: capitano nonostante la giovane età e a segno per il definitivo 2-2 all'85'.- Non è un mistero infatti che Raspadori sia un, una passione che nasce dall'infanzia grazie anche al fatidico 2010: è l'anno del Triplete, il baby bomber ha 10 anni ed è "", come raccontava lui stesso a La Gazzetta dello Sport nel 2020. E quattro anni più tardi, ebbe anche l'occasione di coronare il sogno: "". Troppo presto, meglio continuare a crescere nel club emiliano con cui di sogno ne ha realizzato un altro: quello di completare la trafila fino ad arrivare alla prima squadra e farne addirittura il capitano. Il completamento di un percorso, ma il futuro può riservare altre sorprese.- I gol e le prestazioni stanno consacrando Raspadori come uno dei prospetti offensivi più interessanti in Italia e questo ha attivato l'interesse di diverse squadre e. I temi caldi in viale della Liberazione sono ovviamente altri in questo momento, Conte si concentra sugli ultimi sforzi per lo scudetto mentre si attendono sviluppi dal punto di vista societario. Nonostante ciò, un occhio è sempre proiettato a continuare il rinnovamento della rosa e questo passa anche dall'attacco. E con unche può lasciare Milano in estate, si può liberare uno spazio anche per un giovane bomber in rampa di lancio., grazie anche agli ottimi rapporti tra l'Inter e l'entourage del giocatore (, già agente di) che potrebbero favorire l'operazione. Tuttavia,. Discorsi rinviati, ora l'occasione di vedere da vicino un giocatore completamente diverso da quello che all'andata (0-3 per i nerazzurri) non riuscì a far dimenticare l'assenza di Caputo: Raspadori osservato speciale in Inter-Sassuolo.