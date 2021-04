. Sì, un sostantivo che sta a significare una crescita, un cambiamento dettato a migliorare la propria condizione di partenza. Ma non solo. Nella provincia di, precisamente a, c'è una società dilettantistica che ha questo nome:. E lì, a 60 km da Sassuolo, nel, a, il piccolo, che sognava grazie all'e che da lì a un anno avrebbe affisso al muro della camerata il poster di Samuel, ha iniziato a tirare calci a un pallone. E la stagione successiva, la stessa in cui il camerunese abbandonò ilper sposare i nerazzurri di Mourinho,, che agli occhi degli osservatori era già Raspadori, abbracciò il neroverde, iniziand, inconsciamente, la propria scalata.Ieriha fatto male alladi, anestetizzando le ambizioni Champions dei giallorossi, con la fascia da capitano al braccio. Una scelta precisa di Roberto, uno che sa sempre quel che fa. E pesa ogni minima scelta: "​Nel mio telefonino ho una foto di lui esordiente con la fascia di capitano. Ho deciso così per militanza e perché è una bella immagine per lui. E poi anche perché i sogni si realizzano nel calcio". Nelle sue dichiarazioni post partita,emoziona. Come va di moda sui social in questo periodo, ci si chiederebbe: "Quanti elementi nostalgici ci sono?".; "una bella immagine per lui", dando importanza al percorso di chi ha fatto sacrifici per essere lì; e i sogni che si realizzano. Sì, perché ieri, De Zerbi, ha dimostrato che i sogni si possono realizzare. Non solo riempendosi la bocca, ma coi fatti. Nella realtà. Nella nostra Serie A.E lo ha fatto, De Zerbi, avendo rispetto del passato, di quelle due anime che rappresentano il Sassuolo:, portiere arrivato alquando era al top all'Atalanta, sintomo di una crescita di ambizioni, e, la storia partita dalla polvere dei campionati di periferia e arrivato all'Europa. Dopo un confronto con loro, il tecnico bresciano ha dato la fascia al talentino di casa, che è la terza anima del Sassuolo: quella cresciuta in casa, che ha vinto a livello giovanile (decisivo nella vittoria del campionato) e che brilla a livello internazionale, vedi l'Europeo Under 21.@AngeTaglieri88