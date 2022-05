Il derby scudetto a distanza con il Milan che affronterà a San Siro l'Atalanta e l'Inter in Sardegna il Cagliari è al centro delle prime pagine dei giornali di oggi. Per la Juve, impegnata domani contro la Lazio invece tanto spazio al mercato da Chiellini che andrà in America in MLS e con il sogno Pogba che potrà prendere piede già da domani con l'incontro a Torino con gli agenti. Infine una parentesi anche su Donnarumma che alla fine ha vinto il duello con Navas e resterà al PSG come unico titolare.



