Chiuso un weekend ricco di amichevoli e che ha dato tanti spunti di riflessione ad allenatori e tecnici, si accende oggi un'intensa settimana di calciomercato che porterà numerose trattative e alcuni tormentoni estivi verso la chiusura finale.



Il domino può partire da De Ligt che, come sottolinea la Gazzetta dello Sport dice "ciao alla Juve" in cambio di 80 milioni circa, mentre il Milan può chiudere per De Ketelaere. Per Paulo Dybala, secondo il Corriere dello Sport, è "il giorno del sì' alla Roma. Mentre "Sarri cerca Vecino". Infine Tuttopsort, con Gazzetta ricordano che questa sera l'Italia femminile si gioca tutto quello che le rimane per la qualificazione ai quarti dell'Europeo contro il Belgio.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine in edicola oggi.