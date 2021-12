Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, intervistato da 90° Minuto parla della crisi del calcio italiano in Europa



"Il calcio italiano fa fatica in Europa? La Juve in finale ci è arrivata due volte ma non è riuscita vincere. Noi come calcio italiano viaggiamo ad una velocità più bassa rispetto agli altri campionati. Noi ci alleniamo di meno qui in Italia. Le squadre che corrono di più sono anche quelle che si allenano di più come Atalanta e Verona. Oggi il calcio, soprattutto quello inglese, ha un’altra velocità".



Infine, sulla Juve: "In primis sono delusi allenatore e dirigenza. Non stanno giocando come dovrebbero e stanno subendo troppo. Il problema principale è che fanno troppa fatica a riempire l’area di rigore. Spesso si arriva sul fondo e bisogna aspettare. 9/11 dei giocatori erano italiani prima, c’era un attaccamento diverso alla maglia".