Fabrizio Ravanelli ha parlato del mercato della Juventus in un'intervista al Corriere della Sera: "Bisogna confermare tutti i campioni in rosa, compreso Benatia, e aggiungere ancora un paio d’innesti di livello. Chi aggiungerei? Penso a Milinkovic della Lazio, è un calciatore che adoro e renderebbe l’attacco davvero stellare, senza eguali in Europa".