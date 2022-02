Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulla stagione difficile di Lionel Messi. Queste le sue parole ad As: "È un giocatore straordinario, il numero uno anche se ora è in una fase difficile della sua vita. A quest'età è più importante la qualità di vita per rendere al massimo. Per questo sono convinto che non resterà a Parigi e secondo me a fine anno tornerà a Barcellona, anche con ingaggio ridotto. La sua casa è lì, si è reso conto di aver commesso un grande errore".