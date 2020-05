CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM!

“I giorni in cui ci sono stati i primi contagi ero in Spagna, da mio figlio. Sono rientrato giusto in tempo in Italia, nella mia Pescara, rischiando di rimanere bloccato lì. Adesso approfitto della quarantena per dialogare con i giovani, faccio due dirette al giorno su Instagram”.. Incurante dei giudizi altrui, dà sfogo ai suoi pensieri., per l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti, dopo le voci circolate negli ultimi giorni secondo cui sarebbe stato in gravi condizioni, se non addirittura morto, dopo un intervento chirurgico andato male.“E’ stato male, ma so che ora sta sempre meglio. E’ in convalescenza, sta bene”.“Sono stato contento. In Corea tutti mi parlavano di lui, volevano organizzare un’amichevole a Pyongyang, al May Day Stadium. Per loro era un grande orgoglio avere un connazionale alla Juve. Sono rimasto sorpreso della cessione in Qatar. Non vorrei che ci fosse lo zampino della politica. Forse la Juve è stata costretta a cederlo, ed è un peccato. Han è fortissimo, allenandosi con Ronaldo e Dybala poteva arrivare ad essere uno dei migliori al mondo. Nello sport non dovrebbe entrare la politica”.“Ho conosciuto Gonzalo a Roma, è un bravissimo ragazzo. Mi sembra strano questo atteggiamento, è incredibile. Mi diceva: ‘Con Sarri farò bene, amo la Juve’. E adesso? Non so cosa è successo. Se è per la mamma che non sta bene posso anche capirlo, ma altrimenti…è senza vergogna. L’Italia gli ha dato tanto, non può scappare e continuare a rinviare il ritorno”.