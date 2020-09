Antonio Razzi, ex Senatore, dice la sua a Punto Nuovo Sport Show sul caso Han, col trasferimento di Han dalla Juve all'Al-Duahil finito sotto la lente d'ingrandimento dell'Onu: "Non capisco tutti questi contro la Juventus, quando uno è miliardario, gli stanno tutti addosso come a Trump. Oggi si ricordano che nel 2016 non ha pagato le tasse? Oggi si ricordano che Han era della Juventus? A suo tempo, due Parlamentari del PD fecero ricorso per tesseramento di Han perché mandava i soldi per le bombe atomiche, tutte cazzate. Come fa Han a mandare i soldi in Corea? È stato tesserato dal Cagliari, l’ha dato in prestito al Perugia e questo ricorso dei Parlamentari è stata una grande fesseria. La FIGC ha dovuto dare 60.000 euro alla scuola calcio di Corciano che aveva una ventina di ragazzi dalla Corea del Nord. Il dittatore non c’entra niente. Io ero presidente della bilaterale Italia-Corea, nel 2000 l’Italia è stata la prima ad aprire i dialoghi con la Corea del Nord. Sono sempre dell’idea che il dialogo porta alla pace, muro contro muro non fa bene a nessuno. La Juventus che c’entra? L’ha comprato dal Cagliari. Han è un grande calciatore, l’ho visto giocare anche a Perugia. Caso Suarez? Sicuramente io non l’ho preso il B1, sono ancora un asino".