Razzismo sugli spalti di Bologna-Inter: un tifoso dà della 'scimmia' a Dumfries ma viene zittito dagli altri tifosi

Un episodio di razzismo - immediatamente sedato - è andato in scena sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara mentre in campo giocavano i padroni di casa del Bologna e l'Inter. Sta facendo il giro del web un video di un tifoso bolognese che pronuncia insulti razzisti nei confronti del calciatore dell'Inter Denzel Dumfries.



Nel video si sente chiaramente l'insulto razzista di un supporter del Bologna che dà della "scimmia" al terzino nerazzurro, ma subito dopo lo stesso tifoso è stato ripreso (sia verbalmente che con la telecamera) da un altro tifoso presente allo stadio che, sentito l'epiteto gli ha risposto subito zittendolo con un: "Ma cos'hai in testa?"



Secondo quanto riportato dall'Ansa il club rossoblù non ha almeno per il momento ricevuto alcuna segnalazione da parte degli steward che presidiavano quel settore e di conseguenza, almeno per ora, non ha mosso ulteriori passi nella ricerca del colpevole.