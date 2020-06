Non basta più non essere razzisti.



Bisogna essere antirazzisti.



I calciatori dell’#ASRoma indosseranno durante le restanti 12 partite di Serie A la patch #BlackLivesMatter sulle maglie da gioco pic.twitter.com/woLIax318p — AS Roma (@OfficialASRoma) June 18, 2020

"Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti". E' il messaggio lanciato dalla Roma, che si schiera contro il razzismo per l'ennesima volta.di campionato i giallorossi avranno sulla maglia una patch speciale. La patch in questione riprende l, nato dopo l'omicidio di George Floyd, l'afroamericano scomparso lo scorso 25 maggio a Minneapolis.