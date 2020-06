Prima della gara della Nascar in programma sul Superspeedway di Talladega, in Alabama, è stato trovato un cappio nel box di Bubba Wallace, l'unico pilota nero della serie. L'episodio arriva due settimane dopo che Wallace ha spinto con successo perché la Nascar vietasse la bandiera confederata sulle sue piste. "Nel tardo pomeriggio abbiamo ritrovato un cappio nel box di Bubba Wallace - ha detto la Nascar in una nota -. Siamo arrabbiati e indignati e non possiamo affermare con forza quanto seriamente prendiamo questo atto atroce. Abbiamo avviato un'indagine immediata e faremo tutto il possibile per identificare le persone responsabili ed eliminarle dallo sport. Come abbiamo affermato in modo inequivocabile, non c'è posto per il razzismo nella Nascar e questo atto rafforza solo la nostra determinazione a rendere lo sport aperto e accogliente per tutti".