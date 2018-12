Non solo in Champions League, Liverpool e Bayern Monaco si affrontano anche sul mercato, dove entrambe sono alla ricerca di un attaccante. Timo Werner, come riporta Metro, è in questo caso l'oggetto del desiderio conteso dalle due squadre, ma non sarà facile convincere il RB Lipsia a cedere l'attaccante tedesco che ha ancora altri due anni di contratto. Per il momento il valore del cartellino è di circa 70 milioni di euro.