Queste le parole di Domenico Tedesco, tecnico del Lipsia, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta. "Sapevamo che loro andavano in marcatura ad uomo come usavano fare, all'andata avevamo giocato con il 3-5-2 e loro con De Roon andavano su Olmo. Volevamo trovare spazio giocando con tre attaccanti, abbiamo perso qualche palla di troppo ma siamo contentissimi perché a Bergamo non era facile".



Immaginava di cambiarlo così il Lipsia?

"Lavoro ogni giorno per migliorare la squadra e i giocatori".



Preferisce andare a Braga o Glasgow?

"Non ho avuto il tempo di pensarci".



L'obiettivo è la finale?

"Il campionato è duro, sono arrivato a dicembre ed eravamo undicesimi. Adesso siamo quarti, giochiamo a Leverkusen e poi abbiamo la finale di Coppa di Germania".



Da avversario quanto è stato difficile giocare al Gewiss Stadium?

"Lo stadio è stupendo, l'atmosfera è perfetta. Complimenti alla curva, sono fantastici ed è difficile giocare in questi stadi perché riescono a spingere la squadra che gioca in casa".



Quanto il calcio tedesco è avanti rispetto a quello italiano?

"Non mi sento in grado di giudicare, è difficilissimo per me. Il calcio italiano mi piace moltissimo, ho visto tante partite a settembre ed ottobre ed ho visto un calcio molto tecnico e tattico. I giocatori non sbagliano spesso un passaggio, noi forse siamo più fisici ma parliamo di poco".