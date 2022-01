Dani Olmo, Nordi Mukiele e Benjamin Henrichs sono positivi al coronavirus: lo ha comunicato il Lipsia, che ha anche ricordato che i tre giocatori dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare fino a nuovo avviso. André Silva non è più in quarantena (era risultato positivo in Portogallo, dove era in vacanza) e può tornare in Germania per la ripresa degli allenamenti.