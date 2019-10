Gennaio 1977, il calciatore della Lazio Luciano Re Cecconi fu ucciso in una gioielleria. Massimo, figlio dell’allenatore dei biancocelesti, Tommaso Maestrelli, tornava a casa con il gemello: "La frase “Fermi tutti, questa è una rapina” non può averla detta, non era da lui. Morendo, ci rivolse un sorriso dolce...", spiega in un'intervista al Corriere della Sera.