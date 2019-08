George Puscas è un nuovo attaccante del Reading. Queste le parole dell'ex Inter al sito ufficiale del club inglese: "Sono eccitato, volevo venire qui per mettermi alla prova in Inghilterra. Sono felice di giocare con il Reading. C'è grande ambizione, mi piace il calcio inglese lo guardavo sempre in tv quando ero bambino. E' una grande sfida per me, sarà un bel periodo per me, per i tifosi e il club. Quando ho sentito parlare del Reading ero felice perché questo club mi ha voluto tanto e mi ha fatto sentire bene. Voglio dimostrare che possono giocare in questo torneo. Non vedo l'ora di giocare".