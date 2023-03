Rui Silva in porta

in porta Abner, Luiz Felipe, Pezzella, Bellerín per il reparto difensivo.

per il reparto difensivo. Guido, William Carvalho come centrocampisti davanti alla difesa.

come centrocampisti davanti alla difesa. Fekir, Aouar, Ceballos : Aouar lascerà Lione con totale certezza, e Ceballos dubita della sua continuità a Madrid. Sarebbero i fantasisti perfetti per Pellegrini.

: Aouar lascerà Lione con totale certezza, e Ceballos dubita della sua continuità a Madrid. Sarebbero i fantasisti perfetti per Pellegrini. Borja Iglesias: il 'Panda' è, senza alcun dubbio, la punta di diamante.

Ilè a soli due punti dai posti in. I Verdiblancos stanno attraversando una stagione molto sopra le aspettative. L’entrata in Europa, oltre al compenso economico, potrebbe attirare giocatori di alto calibro. L’undici che Pellegrini sogna per la prossima stagione è un 4-2-3-1: