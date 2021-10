Il week end di Liga, seguendo l'onda lunga della seconda giornata di Champions League, ha certificato il ritorno ufficiale sulla terra di, le due grandi di Spagna che, per ragioni diverse, sono alle prese con un cambio generazionale piuttosto lungo e laborioso. Ma se per i blancos il 2022 sarà l'anno delle grandi manovre sul mercato con annesso probabile ritorno tra i protagonisti, per i blaugrana il percorso per tornare al vertice appare molto più lungo e difficile.Il Real Madrid nel 2018 ha incassato la pesante cessione di Cristiano Ronaldo, l'uomo copertina delle merengues per un decennio. In quel frangenteha deciso, in maniera lungimirante,: nel 2022 il fortino madrileno sarà completamente restaurato e ancora più bello, inoltre ricominceranno i grandi investimenti sul mercato (i nomi sul taccuino tanto per capirci), ma in questi tre anni il Real ha vinto una sola Liga mentre in Champions non è mai andato oltre gli ottavi di finale, simbolo evidente di uno stop che, seppur passeggero, stride con il quinquennio precedente fatta di 4 coppe dalle grandi orecchie in 5 anni.Per ilinvece il ridimensionamento parte dalle follie economiche degli ultimi anni delle gestioni Rosell e Bartomeu, come candidamente ammesso dal presidenteIl club non vince la Champions dal 2015 e da allora ha raccolto tante delusioni, la più grande l'umiliante 8-2 nel 2020 nei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Ma c'è dell'altro: dopo la vendita disono stati scialacquati milioni di euro in giocatori come, con il risultato nefasto sotto gli occhi di tutti. Messi ha tenuto in piedi il giochino in Spagna e la vittoria della Liga è arrivata come di consueto in Catalogna, ma il ridimensionamento dell'estate 2021 potrebbe trasformare il Barcellona a terza forza in Spagna (dietro a Real e Atletico, e attenzione al Siviglia) e portarla a un lungo anonimato in Europa.