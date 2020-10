Il Real Madrid rischia di perdere Lucas Vazquez per la sfida contro l’Inter in Champions League. Come scrive Bernabeu Digital, infatti, il laterale destro ha concluso sì la partita con l’Huesca, ma con un sovraccarico muscolare alla gamba destra. Sulla fascia, Zidane, rischia di non avere più uomini visti gli infortuni di Nacho, Odriozola e Carvajal.