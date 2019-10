I nomi che circolano sono di livello assoluto ma solo uno andrà a rafforzare il centrocampo del Real Madrid. Zidane ha già fatto sapere che il sogno risponde al nome di Paul Pogba, il talento francese però ha un prezzo decisamente fuori portata (si parla di 200 milioni di euro), almeno per la sessione invernale: se ne riparlerà in estate. Dal canto suo Florentino Perez ha individuato in Christian Eriksen il colpo in grado di coniugare qualità a prezzo contenuto (30 milioni per portarlo via agli Spurs). Ma le merengues monitorano anche altre piste che non possono essere considerate dei ripieghi di lusso: Donny van de Beek è un nome sempre caldo in casa Real, così come il baby fenomeno tedesco Kai Havertz. Il classe '99 in forza al Bayer Leverkusen è da tempo in orbita Madrid, tanto che il Mundo Deportivo lo accosta periodicamente alla casa Blanca fissandone anche il prezzo: quando il Barcellona chiese informazioni durante la scorsa estate, dalla Germania risposero 70 milioni. Ora, però, il nome di Havertz ha cominciato a girare anche tra i club di oltre-Manica tanto che 100 milioni potrebbero non bastare per portarlo al Bernabeu.