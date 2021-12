Primo posto in palio e con esso le chance di ottenere un sorteggio più benevolo dall'urna degli ottavi di finale di Champions League. Al Santiago Bernabeu a partire dalle 21 scendono in campo il Real Madrid e l'Inter rispettivamente prima e seconda del gruppo B e divisi in classifica soltanto da due punti. Gli uomini di Simone Inzaghi stanno attraversando un ottimo momento di forma, ma hanno solo un risultato, la vittoria, per ottenere il sorpasso in vetta e il primo posto. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno però già sconfitto i nerazzurri nella complicata gara di andata dove a San Siro deciso il gol di Rodrygo nel minuti finali.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Real-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile su Sky Sport Action (numero 206) e Sky Sport (253). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l'app di Infinity+ e Now Tv​.



LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.