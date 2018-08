Florentino Perez attacca l'Inter, i nerazzurri, tramite il vice-presidente Javier Zanetti parano l'affondo e rispondono per le rime. I rapporti con il Real Madrid sono ai minimi storici e il caso Luka Modric sta facendo letteralmente volare gli stracci fra due club che, già dopo lo "scippo" di Josè Mourinho nel 2010, avevano irrigidito le rispettive posizioni.



LE DICHIARAZIONI - Ieri al Grimaldi Forum di Montecarlo, a margine del sorteggio di Champions League, il presidente delle Merengues ha attaccato: "Modric? Certo che è rimasto. L’Inter ha cercato di prendere un numero 10 come lui senza pagare un euro. Una cosa mai successa". Pronta la risposta dell'ex capitano dei nerazzurri: "Non ho sentito le accuse di Florentino Perez, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune". E la polemica continua.



LA FIFA NON DECIDE - Per l'operato degli agenti del centrocampista croato il Real Madrid ha inviato alla Fifa una denuncia nei confronti dell’Inter per la violazione dell’articolo 18. Di fatto si accusano i nerazzurri di aver contattato il croato senza aver informato preliminarmente il Real. L'Inter risponde che la trattativa non è mai esistita e che, al contrario, è stato lo stesso Modric a offrirsi ai nerazzurri tramite il suo agente Vlado Lemic. Secondo la Gazzetta dello Sport l'indagine è ancora in una fase preliminare e la Fifa, al momento, non ha aperto alcuna inchiesta ed è indirizzata verso il non farlo del tutto.