Real Madrid-Al Hilal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Le due squadre sono inserite nel gruppo H, completato dai messicani del Pachuca e dagli austriaci del Salisburgo.Una sfida, quella nel torneo FIFA, che offre l'occasione di un doppio debutto in panchina:fa il suo esordio sulla panchina dei Blancos, raccogliendo l'eredità di Carlo Ancelotti; lo stesso fa, che dopo l'addio all'Inter ha accettato di guidare i sauditi con un ricco accordo economico (ingaggio da 26 milioni di euro a stagione).Tutte le informazioni su Real Madrid-Al Hilal:

Real Madrid-Al Hilal: mercoledì 18 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN: DAZN: Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé.. Xabi Alonso.: Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic.. Inzaghi.

- La sfida tra Real Madrid e Al Hilal si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Real Madrid-Al Hilal sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani.