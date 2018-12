Il Real Madrid è ad Abu Dhabi per il Mondiale per club. Solari ha portato negli Emirati Arabi 25 calciatori, anche nella lista per il torneo se ne possono inserire soltanto 23: gli esclusi dovrebbero essere Vallejo e Javi Sanchez, a meno che non recuperino gli acciaccati Bale, Benzema, Asensio, Casemiro e Reguilon. Discorso a parte per Isco, rimasto in panchina sabato al Bernabeu e al centro di polemiche con allenatore e tifosi.