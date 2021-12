Brutte notizie in casa Real Madrid, soprattutto in vista della gara di Champions contro l'Inter. Al 17' della gara contro la Real Sociedad, Karim Benzema è stato costretto ad abbandonare il campo per un possibile problema muscolare (Jovic al suo posto). Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, l'attaccante francese potrebbe saltare la gara di martedì con l'Inter in Champions e il derby con l'Atletico Madrid nella prossima giornata di Liga.