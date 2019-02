Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parla in conferenza stampa, tornando sul Real Madrid, vincitore delle ultime 3 Champions League: "Il Real Madrid non è la miglior squadra di questo decennio. È vero che ha vinto tre Champions consecutive ed è la grande favorita anche quest'anno, ma non è la migliore. Per scegliere la migliore devi considerare i campionati, le coppe in generale, e in questo senso Juve e Barcellona ne hanno vinte molte di più in questi anni. Spero che Solari adesso abbia capito meglio il mio messaggio".