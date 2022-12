Il Real Madrid, nonostante la finestra di mercato si avvicini a grandi falcate, guarda agli obiettivi a lungo termine, in vista delle prossime stagioni. Secondo quanto riporta Defensa Central, sul taccuino di Florentino Perez oltre ai nomi di Mbappé e Haaland, c'è anche il profilo di Darwin Nunez, come obiettivo per i prossimi anni. L'attaccante si è trasferito quest'anno dal Benfica al Liverpool.