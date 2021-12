Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla a Sky dopo la partita vinta contro l'Inter: "​Anche quando l'Inter ha spinto un po' di più nel primo tempo ma noi eravamo messi bene dietro e abbiamo rischiato poco. Abbiamo controllato bene la partita. Non c'era bisogno di far cose straordinaria soprattutto dopo che siamo andati in vantaggio. Si poteva andare 2-0 a fine primo tempo, direi tutto bene, Non ho visto pecche nella squadra. Qua sono un po' critici a dire che il Real non ha fatto il possesso e io ho detto che con il possesso non vinci le partite. Le vinci se fai gol".



SULL'INTER - "L'Inter è una squadra forte, difficile da controllare. Nella nostra intenzione non c'era di pressare forte in avanti. Lo abbiamo fatto un paio di volte e loro sono usciti e abbiamo rischiato".