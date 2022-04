Il Real Madrid vince 3-1 in casa del Chelsea nell'andata dei quarti di Champions League, Carlo Ancelotti a fine partita commenta a BT Sport: "Abbiamo avuto un buon controllo della partita, rendendoci pericolosi in contropiede. E' stata una buona serata, ma è solo il primo tempo e dobbiamo guardare avanti. Abbiamo mostrato una buona organizzazione, Benzema è stato fantastico. Abbiamo trovato spazio tra le linee. Abbiamo un vantaggio, ma martedì sarà un'altra partita: loro sono i vincitori della Champions".



A Prime Video, poi, Ancelotti aggiunge: "Siamo riusciti a costruire bene il giocatore da dietro e sfruttare la profondità. Valverde? La sua partita è stata di energia, di aiuto e di qualità: è in un ottimo momento e in questa partita ci ha dato dei vantaggi. Il rischio di non essere in panchina stasera? La sofferenza di una partita è più intensa da casa, qui stare con i giocatori ti dà molta più serenità. Un aggettivo per Benzema? E' un grande".