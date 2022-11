Secondo il Daily Mail tra le pretendenti per Osimhen c'è anche il Real Madrid. Ancelotti vuole rinforzare l'attacco e sta pensando proprio al bomber nigeriano del Napoli. La concorrenza è alta, visto che anche il Manchester United è interessato all'attaccante. Ma i desideri dell'allenatore italiano non si limitano al centravanti di Spalletti, perché il Real Madrid ha espresso interesse anche per Leao, possibile partente del Milan. Si può accendere il mercato di gennaio dei Blancos, con due possibili colpi di mercato dalla Serie A.