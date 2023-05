The ball appeared to go out of play in the buildup before Kevin De Bruyne's equalizer against Real Madrid.



VAR did not review the goal. pic.twitter.com/gjPBmNYnr8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2023

Con un gol dei suoi, Kevinha pareggiato la rete die sigillatonell'andata delle semifinali di. Non è passata inosservata però la reazione dell'allenatore della squadra di casa, Carlo, che ha protestato veementemente con, quarto uomo della sfida.A far infuriare il tecnico emiliano non è stato il gol di per sé, quanto un episodio avvenuto pochi secondi prima e sfuggito ai più. Prima che il City imbastisse l'azione che ha permesso al belga di trovare la rete infatti. O almeno così è per l'arbitro. Le immagini però sembrano dire altro. E, come ricostruito da Espn, il gol sarebbe dovuto essere annullato poiché la palla aveva varcato la linea laterale. Un episodio destinato a far parlare a lungo.