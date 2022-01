Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche temi legati al mercato: "E' una questione complicata. Rispetto l'opinione di tutti. Contro l'Athletic siamo stati colpiti. C'è un protocollo e possiamo dare un parere, ma dobbiamo rispettare questo protocollo. Se il protocollo è quello che è, devi giocare. Alla fine è abbastanza giusto. Siamo stati in isolamento e per mesi non c'erano partite... Questa pandemia è abbastanza sotto controllo, anche se non sono un medico , ascolto gli scienziati che lo dicono. Dobbiamo continuare".



MBAPPE' - "Non lo so, so a cosa pensiamo noi. Cioè continuare a lottare per i titoli, è un momento molto interessante perché ora abbiamo la Supercoppa. L'ultima cosa a cui penso ora, è presto per pensare a cosa accadrà il 30 giugno".



NUOVO REAL - "Vorrei essere seduto sulla panchina del Real nel nuovo stadio, sono un po' egoista ma è quello che vorrei".



RINNOVI - "Non solo Modrić rinnoverà il suo contratto, ma tutti i giocatori in scadenza parleranno con il club per prendere le decisioni migliori".