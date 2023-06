Díaz e un futuro che può essere tinto di bianco. Il Real Madrid, dopo l’addio comunicato nei giorni scorsi da Asensio, è deciso a riportare alla base il trequartista nativo di Malaga per garantire un’opzione in più a Carlo Ancelotti per quanto riguarda il reparto offensivo. Brahim è molto contento dei messaggi arrivati da Madrid in questi giorni e vorrebbe provare a imporsi nel club più titolato al mondo.



LINEA MILAN- I prossimi saranno giorni importanti per capire in quale squadra giocherà Díaz nella prossima stagione. Il Milan avrà comunque un confronto nei prossimi giorni con il Real Madrid per capire le reali intenzioni. Pioli e Massara vorrebbero acquisire il cartellino di Brahim, ma non ai 22 milioni pattuiti la scorsa estate. E ora la partenza di Asensio ha fatto cambiare idea agli spagnoli che non sarebbero così convinti di cederlo al Milan. Brahim sta per rinnovare il suo contratto con il Real Madrid, oggi sono più alte le percentuali di un addio alla serie A.