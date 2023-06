Rispunta Pierre-Emerick Aubameyang per il Milan. L'attaccante gabonese vuole tornare al Barcellona, che però non è disposto a riconoscere un indennizzo al Chelsea: secondo l'Evening Standard, i rossoneri e il Galatasaray potrebbero garantire un minimo importo di trasferimento, mentre per i Blues sono arrivate proposte importanti dall'Arabia Saudita.