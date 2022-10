Il 24enne centrocampista uruguaiano del Real Madrid è in gran forma e sta contribuendo alla cavalcata dei Blancos in Liga con 6 gol fatti finora; Valverde è andato a segno anche nell'ultima vittoria per 3-1 contro il Siviglia. L'allenatore italiano Carlo Ancelotti lo esalta: "Valverde Pallone d'Oro? Ora ce l'ha Benzema, ma il prossimo anno...".