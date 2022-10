Fede Valverde top 3 in the world right now — Toni Kroos (@ToniKroos) October 16, 2022

Un altro gol nel derby vinto contro il Barcellona, prestazioni sontuose a non finire:è una delle stelle del, ma sta rapidamente scalando le gerarchie. Tant'è che il suo più esperto compagno di squadra Tonici ha tenuto a far sapere a tutti attraverso un tweet che "Fede Valverde è tra i top tre al mondo in questo momento".