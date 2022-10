Carlo Ancelotti, tecnico del Real, ha commentato il successo arrivato contro il Siviglia: "Sicuramente i cambi hanno dato maggior vigore alla squadra. La reazione? Il gruppo è in salute, chi gioca meno comunque quando entra in campo cerca di dare il massimo. Benzema? È un giocatore fondamentale per noi, soprattutto nella seconda parte di stagione"